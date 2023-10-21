Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar
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Futbol camiasında kötü anlar yaşanırken Felipe Melo'nun karşısında adeta kimse duramadı. Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians mücadelesi yaşanırken Fluminense'de ikinci yarının başına oyundan alınan Felipe Melo'nun yaptıkları olay oldu.
İki takımında büyük bir mücadele görüntülenirken maçta olay yaratıldı. Kırmızı kartlar havada uçuşurken Maracana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlik yaşanarak sonuca varıldı. Felipe Melo mücadelede ilk 11'de yer alırken 37. dakikada sarı kart görerek devre arasında ise takım arkadaşına yerini bıraktı.
yedek kulübesi üzerinde hakemin kararlarıyla memnun olunmayan ve itirazlar havada uçuşurken 40 yaşındaki başarılı topçu kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kırmızı gören Melo'nun tepkileri dikkat çekerken kulübede etkileri gelerek Brezilyalı futbolcuyu kimse durduramayarak hakemle burun buruna gelenerek takım arkadaşları araya girdi.
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