Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar

Futbol camiasında kötü anlar yaşanırken Felipe Melo'nun karşısında adeta kimse duramadı. Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians mücadelesi yaşanırken Fluminense'de ikinci yarının başına oyundan alınan Felipe Melo'nun yaptıkları olay oldu.