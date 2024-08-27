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Felix Uduokhai Beşiktaş'a Transfer Olmaktan Mutlu

Felix Uduokhai, Beşiktaş'a katılmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi ve kulübü övdü.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 20:34
Felix Uduokhai Beşiktaş'a Transfer Olmaktan Mutlu

Felix Uduokhai'nin Beşiktaş'a Transferi

Beşiktaş'ın yeni savunma oyuncusu Felix Uduokhai, siyah-beyazlı takıma katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Uduokhai, Beşiktaş’ın dünyadaki en büyük kulüplerden biri olduğunu ve taraftarların kulübe olan bağlılığını öne çıkararak, "Beşiktaş dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi, aynı zamanda da fantastik bir kulüp" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Büyüklüğü ve Heyecanı

Buna ek olarak, Uduokhai, Beşiktaş'ın YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en prestijli kulübüne adım attığı için ne kadar şanslı olduğunu dile getirdi. Uduokhai, "Buradaki taraftarlar ve canlılık hissi bir araya geldiğinde elbette ki Beşiktaş" diyerek, kulübün geçmişine ve geleneklerine vurgu yaptı.

Transfer Süreci ve İletişim

Uduokhai, Beşiktaş teklifini aldığında hoş bir sürpriz yaşadığını ve aklından geçen iki düşünceyi açıkladı: "İlki Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olmasıydı. İkincisi ise burayı deneyimlemek için buraya gitmeliydim." Ayrıca, Mario Gomez ile yaptıkları görüşmenin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.

Savunma Yeteneği ve Oyun Felsefesi

Uduokhai, bir savunma oyuncusu olarak sorumluluğunu üstlenerek, "Defansın dışında toplu oyunda da iyiyim ve geriden oyun kurmayı seviyorum" dedi. Gerek yetenekleri gerekse teknik becerileri ile takıma katkı sağlamak istediğini vurguladı.

İstanbul ve Taraftara Mesaj

İlk kez İstanbul’a geldiğini ve şehri harika bulduğunu ifade eden Uduokhai, tarihi yönlerini de öne çıkardı. Son olarak, Beşiktaş taraftarına mesaj vererek, stadı dolduracak olan taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti: "Sahada olmak ve Beşiktaş’ın özel bir kulüp olduğunu hissetmek için heyecanlıyım."

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