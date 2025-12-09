DOLAR
Fenerbahçe, 11 Aralık'taki Brann Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık'ta Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Domenico Tedesco yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:33
Fenerbahçe, 11 Aralık'taki Brann maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman detayları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma salonda core hareketleriyle başladı.

İdman daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti; seans, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sonlandıracak.

