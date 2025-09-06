DOLAR
Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında 14 Eylül Pazar Trabzonspor karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri'nde salon ve saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:43
Trendyol Süper Lig 5. hafta | Can Bartu Tesisleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma, milli takım kamplarında yer alan oyunculardan yoksun bir kadroyla başladı.

Antrenman ilk olarak salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha çalışmalarına geçen sarı-lacivertliler, ısınma, koordinasyon ve çabukluk üzerine yoğunlaştı.

Takım, devamında pas çalışması yaparken antrenmanı dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

