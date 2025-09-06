Fenerbahçe, 14 Eylül'deki Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig 5. hafta | Can Bartu Tesisleri
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışma, milli takım kamplarında yer alan oyunculardan yoksun bir kadroyla başladı.
Antrenman ilk olarak salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha çalışmalarına geçen sarı-lacivertliler, ısınma, koordinasyon ve çabukluk üzerine yoğunlaştı.
Takım, devamında pas çalışması yaparken antrenmanı dar alanda çift kale maç ile tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.