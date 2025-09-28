Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor — 3 Resmi Maç Sonra Galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek üç resmi maç sonra galip geldi; goller Talisca ve Szymanski'den geldi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 22:02
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, üç resmi maç sonra sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma Chobani Stadı'nda oynandı ve sarı-lacivertliler puanını 15'e yükseltti.

Maçın Kırılma Anları

Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı ve iki ekip de soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Ev sahibi ekip, uzak mesafeden denemelerle skor ararken kalelerinde hızlı hücumlar sonucu birkaç net poziyon verdi.

İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahaya taşıyan Fenerbahçe, 62. dakikada Nene Dorgeles'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Maçın son anlarında, 90+2. dakikada Sebastian Szymanski ile gol bulan Fenerbahçe müsabakayı 2-0 tamamladı.

Talisca'ya Tribün Tepkisi

Penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca başlangıçta tribünlerden ıslıklarla karşılandı. Takım arkadaşlarının tribünlere sakin olmaları yönündeki işareti sonrası taraftarlar oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.

Defansın Dönüşü

Fenerbahçe, üç resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı. Daha önce ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa karşısında gol yiyen, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu süreçte defansif sorunlar yaşayan ekip, son olarak Trabzonspor maçında kalesini gole kapatmıştı.

Genel Değerlendirme

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 15'e taşıdı ve üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Anderson Talisca'nın ligdeki gol sayısı bu sezon 2'ye, resmi maçlardaki toplamı ise 3'e yükseldi.

