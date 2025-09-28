Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u Talisca'nın penaltı golü ve Szymanski'nin kafa golüyle 2-0 yendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:59
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski

Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor

Maç Özeti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu kapan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kurtardı. En-Nesyri'nin altıpas içinde dönen topa yaptığı vuruşta Julian, ayağı ile yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Hakem Ali Yılmaz, ceza sahası içinde Paal'ın Nene'nin kafasına müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek ağları sarstı: 1-0.

85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncunun ayak içiyle ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Brown'un sol kanattan açtığı ortada kaleci Julian, topu elinden kaçırdı. Arka direkte bulunan Szymanski, seken topta yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Barcelona, Real Sociedad'ı 2-1 Yenerek LaLiga'da Liderliğe Yükseldi
2
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 1-1 Gençlerbirliği — 7. Hafta
3
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor — 3 Resmi Maç Sonra Galibiyet
4
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski
5
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta 12 Kasım'a Ertelendi
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları
7
Nesine 3. Lig: 4. Hafta Tamamlandı — Niğde Belediyespor 2. Grup'ta Zirveye Çıktı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı