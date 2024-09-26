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Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise: UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Zafer

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:55
Fenerbahçe 2-1 Union Saint-Gilloise: UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Zafer

Fenerbahçe, Avrupa'da İlk Maçında Galip Geldi

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk Yarıda Fırsatlar

Maçın 48. dakikasında Fenerbahçe, etkili bir atak geliştirdi. Orta sahadan aldığı pasla rakip kaleye giden Szymanski, En-Nesyri'ye pasını aktardı. Ancak En-Nesyri'nin vuruşu üstten dışarıya gitti.

Defansif Hatalar ve Penaltı Kararı

54. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında İrfan Can Kahveci'nin ortasına En-Nesyri kafa vurdu, fakat Vanhoutte topu son anda uzaklaştırdı. 74. dakikada ise, Mac Allister'in faulüyle En-Nesyri ceza yayı üzerinde düşerek, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Goller ve Penaltı Heyecanı

82. dakikada Fenerbahçe, Dzeko'nun pasıyla farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in sert vuruşu sonrası kaleci Moris'in müdahalesiyle top kaleye gitti. Burgess, ters vuruş yaparak kendi kalesine gol atmış oldu: 2-0.

90. dakikada Union Saint-Gilloise, Niang'ın düşmesiyle penaltı kazandı. Ivanovic penaltıyı kullanarak fileleri buldu: 2-1. Ancak Osayi-Samuel ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Sonuç

Maç, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, takımın gruptaki ilerleyişi açısından önemli bir adım oldu.

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