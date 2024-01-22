Fenerbahçe, 31 Milyon Euroluk Golcü İçin Harekete Geçti: Kanarya'ya 85 Gol 35 Asistli Forvet

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bonucci ve Krinic’in ardından bir transferi daha bitirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, 31 milyon euroluk golcü için kolları sıvadı.

Fotomaç’ın Brezilya basınından aktardığı habere göre; Fenerbahçe, İngiliz ekibi Fulham’ın 28 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius’a talip oldu. İngiliz ekibinin golcü futbolcuyu satmak istediği ileri sürüldü. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız golcü, bu sezon 16 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.

Carlos Vinicius kimdir?

Carlos Vinicius, 25 Mart 1995 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde doğdu. Futbola 2014 yılında Caldense takımında başlayan golcü futbolcu, sırasıyla Gremio Anapolis, Real Sport Clube, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica ve Tottenham Hotspur takımlarında forma giydi. 2021 yılında Fulham’a kiralık olarak transfer olan Carlos Vinicius, bu sezon 16 maçta 3 gol attı. Brezilyalı yıldız golcü için bugüne dek toplamda 31 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sambacı golcü bugüne dek futbol hayatı boyunca 232 karşılaşmada görev alırken bu karşılaşmalarda 85 gol 35 asiste imza attı.





Fenerbahçe, Carlos Vinicius transferini bitirmek için ne yapacak?

Fenerbahçe, Carlos Vinicius transferini bitirmek için Fulham ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu. Fulham’ın ise golcü futbolcuyu satmak istediği ve 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, bu transferde kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Carlos Vinicius hangi mevkide oynuyor?



Carlos Vinicius, forvet mevkisinde oynuyor. Golcü futbolcu, hem santrfor hem de sol kanat olarak görev yapabiliyor.

Carlos Vinicius’un boyu ve kilosu kaç?

Carlos Vinicius’un boyu 1,90 metre, kilosu ise 83 kilogram.

Carlos Vinicius’un sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Carlos Vinicius’un Fulham ile olan kiralık sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Golcü futbolcunun asıl kulübü Benfica ile olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.