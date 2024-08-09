Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştirildi ve idman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi.

Doğum Günü Kutlaması

Öte yandan, antrenman öncesinde Ganalı stoper Alexander Djiku'ya 30. yaş günü nedeniyle bir sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Djiku, kendisine yapılan jest için teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.