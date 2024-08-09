Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı ve sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:41
Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştirildi ve idman, taktiksel ve bireysel çalışmalar ile sona erdi.

Doğum Günü Kutlaması

Öte yandan, antrenman öncesinde Ganalı stoper Alexander Djiku'ya 30. yaş günü nedeniyle bir sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Djiku, kendisine yapılan jest için teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek