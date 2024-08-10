Fenerbahçe Adana Demirspor Maçından Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile Maçı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, Lille ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Değişiklikler ve İlk 11

Portekizli teknik adam, ilk 11'de yer alan Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'in yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Maçta kalede Dominik Livakovic bulunmaktadır.

Mourinho'nun İlk Lig Maçı

Fenerbahçe'nin ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk Süper Lig maçına çıktı. Taraftarlar, maç öncesinde Mourinho’yu destekleyici tezahüratlarda bulundu.

Yeni Transferler ve Eksikler

Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat cezaları sebebiyle, Fred ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Levent Mercan da maç kadrosuna dahil edilmedi.

Cengiz Ünder Maçta Yedekti

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Adana Demirspor maçında yedekler arasında yer aldı. Mourinho, önceki elemelerde bu oyuncuya şans vermemişti.

Taraftar Desteği

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı. Stat çevresinde coşkuyla toplanan sarı-lacivertliler, oyunculara tezahüratlarla destek oldu.