Fenerbahçe Adana'ya Geldi: Taraftar Coşkusu Sıcak Karşıladı

Fenerbahçe Adana'ya Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftar Karşıladı

Uçaktan inen kafile, coşkulu taraftarlar tarafından karşılandı. Kalabalık içinde teknik direktör Jose Mourinho'ya çiçek takdim eden taraftarlar, tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Mourinho, kendisini karşılayanların formalarını ve kitabını imzalayarak taraftarların ilgisini yanıtladı.

Otele Geçiş ve Taraftar Sevgisi

Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti. Otelde bekleyen taraftarlar, meşale ve marşlar eşliğinde futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Yarınki Maç Detayları

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile yarın Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için kente geldi. Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Kafilede oyuncu Mert Hakan Yandaş (sağda) da yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için kente geldi. Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Kafilede oyuncu Mert Hakan Yandaş (sağda) da yer aldı.