Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Antrenman detayları ve Semedo'nun durumu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonsporu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü konuk edeceği erteleme maçı öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşti. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçlarla sürdü ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.