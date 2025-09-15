Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

Fenerbahçe, 17 Eylül'deki Alanyaspor erteleme maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde devam etti; Nelson Semedo tam idmanda yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:37
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Antrenman detayları ve Semedo'nun durumu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonsporu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü konuk edeceği erteleme maçı öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşti. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçlarla sürdü ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli futbolcular Avrupa'ya golleriyle damga vurdu
2
Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan Döneminde Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Durdurdu
3
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı
4
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Yarın Başlıyor — Tam Maç Programı
5
Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 Gün Sonra Yenildi
6
Bayern Münih 5-0 Hamburg | Bundesliga 3. Hafta
7
Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor | Tahsin Tam: Namağlup yolumuza devam

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü