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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB – Alanya maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesi nefesler tutuldu. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ile FB Alanya maçı şifresiz mi sorularını araştırıyor.

24 Ekim 2021 Pazar 14:52
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB – Alanya maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler
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Süper Lig’in 10’uncu haftasında heyecan Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Zorlu maç öncesi geçen hafta Trabzon deplasmanından yenilgiyle dönen Fenerbahçe’de bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Deplasman ekibi ise son haftalarda devam eden çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması 24 Ekim Pazar günü sat 19:00’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sport aboneleri takip edebilecek. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Gustavo, Crespo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Alanyaspor:

Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Fenerbahçe’de 5 eksik


Alanyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe’de üç eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz’in yanı sıra Trabzon karşısında kırmızı kart gören Kim Min-Jae bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Disiplin kurulundan 3 maç men cezası alan Osayi Samuel ile 1 maç ceza alan Altay Bayındır Alanya karşısında süre alamayacak.

Sarı kanarya Alanyaspor ile daha önce 11 kez karşılaştı ve bu karşılaşmalardan 5’ini kazabildi. Akdeniz ekibi ise 2 kez Fenerbahçe’yi yendi.

Teknik direktör Vitor Pereira, geçen hafta alınan Trabzon yenilgisinin ardından hafta içinde Avrupa Ligi’nde Antwerp ile berabere kalınmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Portekizli teknik adam bu maçı kazanarak ligde üst sıralardan kopmamaları konusunda oyuncularını uyardı. Sarı lacivertliler bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.


Son Güncelleme: 24.10.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlanyaspor
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