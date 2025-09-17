Fenerbahçe - Alanyaspor: Tedesco 3 değişiklik yaptı, 7 eksik

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Kadro ve ilk 11 düzeni

Tedesco, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı Ederson ve Kerem Aktürkoğlu'nu statü gereği oynatamadı. Bu iki ismin yanı sıra Mert Müldür yedek soyunduruldu.

Bu isimlerin yerine Tedesco, kalede İrfan Can Eğribayat, savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'ı; orta alanda İsmail Yüksek ile Fred'i; kanatlarda Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı; forvet arkası olarak Anderson Talisca ve gol yolu için Youssef En-Nesyri'yi görevlendirdi.

Yedekler

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yedek kulübesinde yer aldı.

7 eksik

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında 7 oyuncudan yararlanamadı. Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra statü gereği Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Rodrigo Becao müsabakada yer almadı.

Mert Hakan ve Yiğit Efe kadroda

Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile Yiğit Efe Demir, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi. Uzun süreli sakatlık yaşayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 5 ayı aşkın bir aranın ardından kadroda yer aldı. Mert Hakan daha önce son olarak 2 Nisan 2025'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında kadroda bulunmuş, süre alamamıştı; süre bulduğu son resmi maç ise geçen sezon 28 Mart 2025'te Bodrum FK karşısındaydı.

Yedek kulübesi tamamen Türk oyunculardan oluştu

Corendon Alanyaspor müsabakasında Fenerbahçe'nin yedek kulübesini yalnızca Türk oyuncular doldurdu. Sarı-lacivertlilerde yedekler arasında Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yer aldı.

Milli boksörlere madalya takdimi

Fenerbahçe Kulübü, maç öncesinde milli boksörlerine madalya takdiminde bulundu. Sarı-lacivertli sporculardan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar gümüş madalya, Şeyma Düztaş ise bronz madalya kazandı. Karşılaşma öncesindeki törende taraftarlar sporcuları uzun süre alkışladı.