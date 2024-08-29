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Fenerbahçe, Alanyaspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç detayları ve takım haberleri burada.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:14
Fenerbahçe, Alanyaspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Alanyaspor'u Konuk Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabaka, Ülker Stadı'nda 21.00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetiminde gerçekleşecek.

Son Maç Performansı

Fenerbahçe, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 7 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Mert Hakan Yandaş Takıma Dönüyor

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamlayarak takıma döndü. Geçen sezon Galatasaray ile oynanan müsabakanın ardından disiplin cezasına çarptırılan Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı. Eğer Jose Mourinho şans verirse, Mert Hakan yarınki maçta forma giyebilir.

Osayi-Samuel'in Sakatlığı

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in bileğindeki sakatlığın durumu maç saati itibarıyla netleşecek. Önceki maçta takımda yer almayan Osayi-Samuel, bireysel antrenmanlarına devam ediyor. Son antrenmanın ardından Mourinho, oyuncunun durumuna karar verecek.

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