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Fenerbahçe, Alanyaspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatarak önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:06
Fenerbahçe, Alanyaspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Alanyaspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Gol Yağmuru

Maçın 21. dakikasında Fenerbahçe'nin golü geldi. Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, Talisca için ara pası verdi. Talisca’nın vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'den sekerek Oğuz'a ulaştı. Oğuz'un ayağıyla çıkardığı topu Szymanski, ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe, 0-1 öne geçti. Bu gol, Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golü olarak kaydedildi.

26. dakikada Talisca, ceza sahası dışından kullandığı faul atışında direğin üstünden az farkla auta çıktı. 27. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj, ceza sahasına ortayı yaptı. Richard, kafayla kaleye yönlendirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kontrol etti.

42. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan yapılan atakta Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara yolladı: 0-2. Böylece, mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle kapandı.

Öte yandan, maç öncesi Alanyaspor ile 400. maçına çıkan Efecan Karaca'ya plaket verildi.

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