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Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti: Genç Yetenek Yusuf Akçiçek'in Açıklamaları

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 3-0'lık galibiyet elde etti. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek, takım performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:43
Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti: Genç Yetenek Yusuf Akçiçek'in Açıklamaları

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0'la Geçti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından genç futbolcu Yusuf Akçiçek, takımının gösterdiği performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf Akçiçek'ten Açıklamalar

19 yaşındaki Yusuf, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takım performansımız bugün çok iyiydi. Ben de takımıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştım. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 3-0'lık güzel bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Jose Mourinho'nun Etkisi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun kendisine büyük katkılar sağladığını vurgulayan Yusuf, "Hocamız çok büyük bir hoca. Onun da idmanlarda olsun, saha dışında olsun bana verdiği güven çok etkili. Her idmanda ondan yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

Tecrübeli İsimlerin Önemi

Yusuf, Skriniar ve Carlos gibi tecrübeli futbolculardan öğrendiklerinin kendisi için büyük avantaj olduğunu belirtti. "İkisi de çok kariyerli oyuncular. İdmanda onlardan öğreneceğim çok şey var. Şu an oynadığım kulüp çok büyük bir kulüp. Tek hedefim bu kulüpte aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Hedefi ve Sakarlık Korkusu

Gelecekte A Milli Takım formasını giymek istediğini de dile getiren genç oyuncu, geçtiği bir pozisyonda yaşadığı bacak sakatlığının kramp olduğunu belirtti. "Maç içinde bacağımı tuttum ama herhangi bir sakatlık yaşamadım, sadece kramp geçirdim." diye ekledi.

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