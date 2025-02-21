Fenerbahçe, Anderlecht'i Geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Tur Atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda önemli bir başarıya imza attı. İlk maçta 3-0 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Belçika'nın Anderlecht takımıyla oynadıkları rövanş maçında 2-2 berabere kalarak tur atlamayı başardı.

Maçın her iki yarısında da gösterilen etkili performans, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki iddiasını güçlendirdi. Deplasmanda alınan bu sonuç, rakiplerinin karşısında güçlü bir futbol sergileyen Fenerbahçe için umut verici oldu.

Böylece Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselerek, taraftarlarını sevindirdi.