Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, bu önemli maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, salon çalışmalarıyla başlandı. İlk etapta core çalışmaları yapan futbolcular, ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdiler.

İdmanın temel bölümünde futbolcular, pas çalışması üzerinde yoğunlaşarak, dar alanda oynanan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladılar. Öte yandan, Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Anderlecht maçının hazırlıklarını sonlandıracak.