Fenerbahçe-Anderlecht Maçını Karadağlı Hakem Yönetecek

Fenerbahçe’nin Avrupa Macerasında Kritik Maç

Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Anderlecht, 13 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı için sahaya çıkacak.

Bu önemli karşılaşmada, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, mücadele Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Kadrosu

Matchday'da Dabanovic'in yardımcı hakemlik görevini Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Milos Boskovic görev alacak.

Ayrıca, maçta VAR görevini Almanya'dan Pascal Müller üstlenirken, AVAR olarak da Robert Schröder yer alacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni için kritik öneme sahip bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.