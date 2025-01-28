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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:32
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Talisca ile Güçleniyor

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hoş Geldin Talisca!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Talisca'nın mukavele imzaladığı anı gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Açıkladıkları mesajda; "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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