Fenerbahçe - Antalyaspor: 7. Hafta Maçı Chobani Stadı'nda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak. Tek eksik Jhon Duran.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:11
Fenerbahçe - Antalyaspor: 7. Hafta Maçı Chobani Stadı'nda

Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın Hesap.com Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve sahadaki düdüğü Ali Yılmaz çalacak.

Form Durumu ve Hedef

Sarı-lacivertliler son üç resmi maçında galibiyet elde edemedi; ligde üst üste iki beraberlik yaşanırken, Avrupa'da ise Dinamo Zagreb'e mağlup olundu. Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kadro ve Sakatlıklar

Hesap.com Antalyaspor mücadelesi öncesinde takımın tek eksik ismi Jhon Duran. Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Buna karşın sakatlığını atlatan Edson Álvarez'ın kadroda olması bekleniyor. Öte yandan, sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın maç eksiği nedeniyle karşılaşmada süre alması beklenmiyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe - Antalyaspor: 7. Hafta Maçı Chobani Stadı'nda
2
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası 2025: Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Altın Madalya
3
Sinan Bolat Iğdır FK'de: UEFA Şampiyonlar Ligi Tecrübesiyle Kalesini Koruyor
4
Galatasaray'ın Zorlu 7 Maçlık Fikstürü: Liverpool, Beşiktaş ve Ajax Sınavı
5
Mersin Spor, Glint Manisa Basket Deplasmanında Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor
6
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya
7
Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı