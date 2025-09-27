Fenerbahçe - Antalyaspor: 7. Hafta Maçı Chobani Stadı'nda

Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın Hesap.com Antalyaspor'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve sahadaki düdüğü Ali Yılmaz çalacak.

Form Durumu ve Hedef

Sarı-lacivertliler son üç resmi maçında galibiyet elde edemedi; ligde üst üste iki beraberlik yaşanırken, Avrupa'da ise Dinamo Zagreb'e mağlup olundu. Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kadro ve Sakatlıklar

Hesap.com Antalyaspor mücadelesi öncesinde takımın tek eksik ismi Jhon Duran. Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Buna karşın sakatlığını atlatan Edson Álvarez'ın kadroda olması bekleniyor. Öte yandan, sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın maç eksiği nedeniyle karşılaşmada süre alması beklenmiyor.