Fenerbahçe - Antalyaspor: Ligde 59. randevu

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 59. randevuda. Fenerbahçe'nin üstünlüğü 39-8; toplam goller 107-47. İstanbul'da 24-3'lik avantajı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:29
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın ligde 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet üstünlüğü 39-8. Söz konusu müsabakalarda 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Genel istatistikler

Rekabette Fenerbahçe toplam 107 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Bu veriler, sarı-lacivertlilerin rakibi karşısındaki net üstünlüğünü ortaya koyuyor.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez İstanbul'da karşılaştı. Ev sahibi ekip bu maçların 24'ünden galip ayrılırken, Akdeniz ekibi 3 maçta 3 puana uzandı ve 2 mücadele berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 67 gol atarken, Antalyaspor 22 gol kaydetti.

En farklı sonuçlar ve gollü maçlar

Rekabette Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti 1996-1997 sezonunda sahasında aldığı 5-0'lık maç oldu. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1 skorlarla elde etti. İki takım arasındaki en gollü maç ise 30 Aralık 1984'te Antalya'da oynandı; Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup etti.

Son dönem performansı

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe rakibine yenilmedi. Bu dönemde sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti; Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atıp kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı son lig galibiyeti 4 Ekim 2019'da deplasmanda aldığı 1-0 sonuçla gerçekleşti.

Ayrıca Fenerbahçe, ligde Antalyaspor ile oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

