Fenerbahçe - Antalyaspor: Ligde 59. randevu

Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 59. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile yarın ligde 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet üstünlüğü 39-8. Söz konusu müsabakalarda 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Genel istatistikler

Rekabette Fenerbahçe toplam 107 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Bu veriler, sarı-lacivertlilerin rakibi karşısındaki net üstünlüğünü ortaya koyuyor.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez İstanbul'da karşılaştı. Ev sahibi ekip bu maçların 24'ünden galip ayrılırken, Akdeniz ekibi 3 maçta 3 puana uzandı ve 2 mücadele berabere bitti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 67 gol atarken, Antalyaspor 22 gol kaydetti.

En farklı sonuçlar ve gollü maçlar

Rekabette Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti 1996-1997 sezonunda sahasında aldığı 5-0'lık maç oldu. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1 skorlarla elde etti. İki takım arasındaki en gollü maç ise 30 Aralık 1984'te Antalya'da oynandı; Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup etti.

Son dönem performansı

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe rakibine yenilmedi. Bu dönemde sarı-lacivertliler 8 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti; Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atıp kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı son lig galibiyeti 4 Ekim 2019'da deplasmanda aldığı 1-0 sonuçla gerçekleşti.

Ayrıca Fenerbahçe, ligde Antalyaspor ile oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.