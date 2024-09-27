Fenerbahçe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirildi. Antrenman, başlangıçta salonda core çalışması ile sürdü.

Antrenman Detayları

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden günlük idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşılaşmasının son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.