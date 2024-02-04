Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-Lacivertliler, rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddialarını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor karşılaşması için muhtemel 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen kadro:

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ





Kalede Livakovic'in yer alması bekleniyor. Takımın savunma hattında Mert Müldür ve Bonucci'nin görev yapması öngörülüyor. Afrika Kupası'ndan dönen Djiku'nun ise bu maçta da görev alması bekleniyor.

Orta sahada İsmail Yüksek ve formda performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'nin görev alması tahmin ediliyor.

Fred'in yokluğunda orta sahada Krunić'in forma giymesi kesin gibi. Forvette ise tecrübeli isim Edin Dzeko'nun forma şansı bulması bekleniyor.

Son olarak, Szymanski ve Tadic'in de İsmail Kartal'ın tercihleri arasında olduğu belirtiliyor. Bu oyuncuların da maçta önemli roller üstlenecekleri düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin bu kritik maçta teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleriyle sahaya çıkacak olan 11'i merakla bekleniyor.