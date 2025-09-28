Fenerbahçe-Antalyaspor: Tedesco 2 değişiklikle sahaya çıktı

Tedesco, Dinamo Zagreb maçına göre 2 değişiklik yaptı; Asensio orta sahada, Fred yedek; Edson kadroda yok; Montella maçı izledi; Güllü anıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:29
Fenerbahçe - Antalyaspor maç notları

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Tedesco'nun tercihleri

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tedesco, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu. Bu isimlerin yerine Anderson Talisca ve İsmail Yüksek ilk 11'de görev aldı.

Başlangıç kadrosu

Kaleci: Ederson

Defans: Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown

Orta alan: İsmail Yüksek, Marco Asensio

Hücum hattı: Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Youssef En-Nesyri

Yedekler ve öne çıkan isimler

Kulübede İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.

Fred yine yedek

Fred Rodrigues, Antalyaspor maçına da yedekler arasında başladı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2023-2024 transfer döneminden bu yana takımın düzenli isimleri arasında bulunuyor.

Asensio orta sahada

Marco Asensio, Dinamo Zagreb maçında olduğu gibi Antalyaspor karşısında da orta sahada ve oyun kurucu pozisyonunda görev aldı.

Edson yetişmedi

Yeni transfer Edson Alvarez, milli takımındaki sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı; ancak Tedesco, Edson'u Antalyaspor maçında riske etmedi ve kadroya almadı.

5 eksik

Fenerbahçe, karşılaşmaya 5 oyuncudan yoksun çıktı. Jhon Duran sakatlığı; Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almazken, Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Montella maçı takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı Daniele Russo ve Hakan Balta ile birlikte yerinden izledi.

Güllü unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut ("Güllü")'yü unutmadı. Karşılaşma öncesi sanatçının şarkıları statta çalındı ve taraftarlar şarkılara eşlik etti.

