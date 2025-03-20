Fenerbahçe, Antrenmanlarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, milli maç arası boyunca antrenmanlarını sürdürüyor. İdmanlar, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:48
Fenerbahçe, Antrenmanlarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Hazırlıklarını Sürdürmeye Devam Ediyor

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, milli takımlarda görev alan oyuncuların idmanda yer almadığı ifade edildi. Antrenmanın ısınma çalışmalarıyla başlayıp çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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