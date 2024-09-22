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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: "Bir Mağlubiyet Şampiyonluğu Kaybettirmiyor"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinin ardından Acun Ilıcalı, takımın geleceği hakkında umutlu konuştu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:13
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: "Bir Mağlubiyet Şampiyonluğu Kaybettirmiyor"

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrasında kulüp asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin Etkileri

İlk olarak mağlubiyetin kendilerini çok üzdüğünü belirten Ilıcalı, "Yönetim ve futbolcular olarak beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Ancak şunu belirtmekte fayda var: bir galibiyetle şampiyon olunamayacağı gibi, bir mağlubiyetle de yarıştan kopulmaz," dedi.

Geleceğe Umutla Bakmak

Ilıcalı, takımın oyun performansının olumlu olduğunu vurgulayarak, "İstatistiklerde rakibimizden üstün olduğumuzu gördük. Futbol sonuç oyunu, kaybettik ama oyunun kalitesine odaklanmalıyız. Geçen yılki durumu örnek alırsak, elimizde 5 puan avantaj vardı fakat bu bize şampiyonluğu getirmedi," dedi.

Aslında Kazanılacak Dersler Var

Maç sonrası yaşananların camiayı sarsmayacağını dile getiren Ilıcalı, "Kadromuzdan memnunuz, hem futbolculara hem hocalarımıza güveniyoruz. Bu durumda mücadeleye devam edeceğiz. Geçmişe takılı kalmadan hatalardan ders çıkararak ilerlemeliyiz," ifadelerini kullandı.

Performans Üzerine Değerlendirmeler

Youssef En-Nesyri'nin performansı hakkında sorulan bir soruya Ilıcalı, "Bir futbolcu her zaman en iyi oyununu sergileyemez. Önemli olan genel takım performansıdır. Bu bağlamda, olumlu ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum," yanıtını verdi.

Son olarak, camianın büyüklüğüne vurgu yaparak, "Taraftarımız üzüldü fakat hep birlikte güçlenip, daha fazla başarılara ulaşmalıyız. Panik yapmaya gerek yok, maçı geride bıraktık ve hedeflerimize odaklanmalıyız," dedi.

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