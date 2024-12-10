Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Sert Tepki

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalarla ilgili sert bir yanıt verdi. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarına konuşan Ilıcalı, Öztürk'ün Fenerbahçe'yi hedef alan ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öztürk, Galatasaray'ın Sivasspor'a karşı 3-2 kazandığı maçta, milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili olarak, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti." şeklindeki ifadeleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamalara yanıt veren Acun Ilıcalı, "Futbolcuların sağlığı bizim için çok önemli. Hiç kimsenin yaralanmasını istemeyiz. Ancak Trabzon'da yaşanan olaylarda karşı tarafın nasıl bir yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Biz hakem hatalarına da her zaman itiraz ediyoruz, ancak duruşumuz değişmez. Biz adalet istiyoruz," dedi.

Ilıcalı, Öztürk'ü eleştirerek, "Galatasaraylı yöneticinin, kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra böyle bir açıklama yapması ateşle oynamaktır. Rey Manaj geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı oynamadı, şimdi de bununla Fenerbahçe'yi suçlaması kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerine de çağrıda bulunarak, "Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, bu durumu göz ardı etmeyin. Haksız suçlamalara karşı sessiz kalmak Türk futbolunu kaosa sürükler," şeklinde konuştu.

Son olarak, adil bir sezon dileyen Ilıcalı, "Şike imasında bulunan herkes şerefsizdir. Hakem tartışmaları olacaktır ancak kimse Fenerbahçe'yi suçlayamaz. İnşallah bu tür çirkinlikler sona erer," diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.