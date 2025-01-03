DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,45 -0,24%
ALTIN
3.019,37 0,05%
BITCOIN
3.419.783,99 0,69%

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:26
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Atakaş Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin resmi açıklamalarına göre, Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, iki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra pas çalışmaları ve çift kale maç ile genel taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır
2
Fenerbahçe'den Kritik Açıklama: İsmail Yüksek'in Sakatlığı Belirlendi
3
İstanbulspor’un 99. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı
4
Samsunspor, Trabzonspor'u Ağırlıyor: Kritik Mücadele Yarın
5
Bakan Bak'tan Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı'ya Kutlama
6
Serie A Direktörü Ciccarese'den Türk Futbolculara Övgü: 'Kenan Yıldız Harika Bir Oyuncu'
7
Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı Yeniden Kiraladı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!