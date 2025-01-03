Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Atakaş Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşma için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin resmi açıklamalarına göre, Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, iki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra pas çalışmaları ve çift kale maç ile genel taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayarak maç saatini bekleyecek.