Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Hareketli Antrenman Programı

Antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleri ile devam eden idman, futbolcuların pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 5 Ocak Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.