Fenerbahçe, Atatürk'ü Anma Töreni Düzenledi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirdi.

Törende Duygu Dolu Anlar

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile beşinci kez organize edilen anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular, teknik ekipler ve çalışanlar katıldı.

Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden, Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresi ile donatılmış vapur, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket etti. Törende saygı duruşunda bulunulurken, beyaz ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. İstiklal Marşı'nın ardından anı defterine duygu ve düşünceler yazıldı.

Önemli Mesajlar Verildi

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk sevgisi katlanarak artıyor. Bugünün erken saatlerinde bu kadar insan bir araya geldi. Saygı duruşunu da binler yaptı. Ulusumuzun Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, özlemle, saygıyla andık. Onun açtığı yolda, gösterdiği ufukta ilke ve inkılaplarına bağlı olarak hiç durmadan yürüyecek bir nesil yetişiyor." dedi.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, söyleminde, "Atamızla vedalaşalı 86 yıl geride kaldı. 86 yıldır Türk milleti ve özellikle Fenerbahçeliler bu hassasiyeti yüksek bir şekilde dile getiriyor. Atamızın ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ise, bu tür organizasyonların Fenerbahçe Kulübü için geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu organizasyonun sonsuza kadar devam etmesini gönülden diliyorum. Bizler var olduğumuz müddetçe Atamızın bize emaneti Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.