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Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. A takım, derbi mağlubiyetinin ardından ilk idmanını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:59
Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü sahasında İspanyol ekip Athletic Bilbao ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Trenyol Süper Lig'in 15. haftasında, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Bilbao karşılaşması öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalıma, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra sahaya geçerek ısınma, pas ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam ettiler. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev alan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışması ile tamamladı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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