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Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:23
Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Yenildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Kayıp Dönemi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen maçta, Fenerbahçe, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Athletic Bilbao, önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin bu sonuçla Avrupa'daki iddiası bir hayli zora girdi.

Fenerbahçe taraftarları, takımlarının daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor. Bu sonuçla birlikte, UEFA Avrupa Ligi’ndeki mücadeleler giderek daha da heyecanlı bir hal alıyor.

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