Fenerbahçe Avrupa'da 271. Kez Sahne Alıyor

Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 271. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kapsamında İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaşacak. Bu mücadelenin, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında gerçekleştireceği 271. karşılaşma olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Performansı

Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 270 maç oynayıp, bunların 107'sini galibiyetle tamamladı. Ekibin 55 beraberlik ve 108 yenilgi aldığı istatistiklerde; rakip filelere 366 gol384 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi Elemelerinde 35. Randevu

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, yarın 35. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 34 eleme maçında 12 galibiyet elde eden takım, 11 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Bu süreçte 48 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 39 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı şu şekildedir:

UEFA Kupası: O: 54, G: 18, B: 10, M: 26 (A: 72, Y: 91)

O: 54, G: 18, B: 10, M: 26 (A: 72, Y: 91) UEFA Avrupa Ligi: O: 82, G: 42, B: 23, M: 17 (A: 119, Y: 80)

O: 82, G: 42, B: 23, M: 17 (A: 119, Y: 80) Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: O: 33, G: 9, B: 4, M: 20 (A: 30, Y: 70)

O: 33, G: 9, B: 4, M: 20 (A: 30, Y: 70) UEFA Şampiyonlar Ligi eleme: O: 34, G: 12, B: 11, M: 11 (A: 48, Y: 39)

O: 34, G: 12, B: 11, M: 11 (A: 48, Y: 39) UEFA Şampiyonlar Ligi: O: 40, G: 11, B: 6, M: 23 (A: 42, Y: 70)

O: 40, G: 11, B: 6, M: 23 (A: 42, Y: 70) Avrupa Kupa Galipleri Kupası: O: 9, G: 3, B: 1, M: 5 (A: 11, Y: 11)

O: 9, G: 3, B: 1, M: 5 (A: 11, Y: 11) UEFA Avrupa Konferans Ligi: O: 18, G: 12, B: 0, M: 6 (A: 44, Y: 23)

Toplamda ise Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 270 karşılaşmada 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 mağlubiyet alarak, 366 gol atıp, 384 gol yemiştir.