Fenerbahçe, Avrupa'nın Kristal Merkezi Prag'da Slavia ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Kapışıyor

OZHAN MEMİŞ - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Slavia Prag ile birlikte, Avrupa'nın kristal merkezi olarak bilinen Prag şehrinde futbol heyecanını artırıyor.

Çekya'nın başkenti Prag, tarihi ve turistik zenginlikleri ile bilinen bir Avrupa kentidir. "100 Kuleli Şehir", "Avrupa'nın Kalbi", "Avrupa'nın Çatısı", "Altın Şehir" ve "Şehirlerin Anası" gibi lakaplarla anılan Prag, Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler arasında ilk 10'da yer almaktadır.

İki dünya savaşında da ciddi zarar görmeyen nadir şehirlerden biri olan Prag, zengin tarihi yapılarıyla öne çıkıyor. Turizmin yanı sıra, sanayi, taşımacılık ve Çek camı gibi ürünler, şehrin ve ülkenin ana gelir kaynaklarından biridir.

Kristal İşçiliğinin Tarihçesi

Çekya'nın Bohemya ve Silezya bölgelerinde 1200'lü yıllardan beri süregelen çizme kristal işçiliği, turistlerin en çok tercih ettiği hediyeliklerin başında gelen Çek camını üretmektedir. Yenilikçi tasarımları ile dikkat çeken bu cam, Prag'ın da sembol ürünleri arasında yer almaktadır.

Slavia Prag'ın Şampiyonlukları

Fenerbahçe'nin yarın mücadele edeceği Slavia Prag, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor. Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkatleri üzerine çeken Slavia, ev sahibi olduğu 8 lig maçını da kazanmış durumda. Çekya Ligi'nde 7 kez şampiyonluk elde eden Slavia Prag, 7 kez de Çekya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Ayrıca, Çekoslovakya'nın 1 Ocak 1993'te barışçıl bir şekilde bölünmesinden önce tam 14 lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Fortuna Arena ve Taraftar Desteği

Slavia Prag, maçlarını 19,370 kapasiteli Fortuna Arena'da oynamaktadır. Altı katlı stadyumun içerisinde bir otel de bulunuyor. İç saha maçlarında taraftarlarının büyüleyici desteğiyle önemli galibiyetler elde eden Slavia, bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçını da kazanmayı başardı. Fortuna Arena'nın inşaat projesi, 2003 yılının aralık ayında Eden Stadı'nın yıkılmasıyla başlamış ve 7 Mayıs 2008’de yurt dışında tecrübe kazanmış olan Oxford University AFC'ye karşı oynanan gösteri maçı ile resmen açılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.