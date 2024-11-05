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Fenerbahçe, AZ Alkmaar Maçı için Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için antrenmanlarına hız verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:51
Fenerbahçe, AZ Alkmaar Maçı için Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe'nin Hazırlık Süreci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklar başladı.

Antrenman Detayları

Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Yenilenme Çalışmaları

Son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla sonlandırdı.

Son Hazırlıklar

Fenerbahçe, bu hazırlık aşamasını yarın gerçekleştireceği antrenman ile tamamlayacak.

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