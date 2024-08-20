Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanına Disiplin Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)na sevk etti. PFDK'ya sevk gerekçesi olarak, Göztepe ile oynanan maçtaki talimatlara aykırı hareketler gösterildi.

Diğer Kulüpler ve Görevliler Hakkında Alınan Kararlar

TFF'nin yaptığı açıklamada, Göztepe maçı sırasındaki davranışlardan dolayı, Ali Koç ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın tedbirsiz olarak disipline sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, Göztepe Kulübü'nden Fatih Özkan isimli görevlisinin de benzer sebeplerle tedbirli olarak disipline yollandığı ifade edildi.

Karşılaşmadan Kaynaklanan Diğer Sevkler

Göztepe'nin çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği, buna ek olarak Fenerbahçe'nin de aynı nedenlerden dolayı disipline gönderildiği açıklandı. Galatasaray, Gaziantep FK, Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor gibi diğer kulüpler de benzer sebeplerden dolayı disiplin kuruluna sevk edilirken, Konyaspor da Galatasaray'la oynadığı maçta benzer sorunlardan dolayı disiplin sürecine dahil edildi.

Ayrıca, Antalyaspor futbolcusu Güray Vural'ın kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği de vurgulandı.