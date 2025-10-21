Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan TFF'ye Nezaket Ziyareti

Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti; görüşmede şeffaflık, adalet ve haftalık temas kararı ile Stuttgart maçı konuşuldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:42
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaret Sonrası Açıklamalar

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Ali Gürbüz, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları ise yönetim kurulu üyelerinin başkan Hacıosmanoğlu ile tanıştığını aktardı: "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin ve bizimle konuşun.' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider."

UEFA Avrupa Ligi Değerlendirmesi

Ertan Torunoğulları, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile oynanacak maça ilişkin, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar. Sonra galibiyetler aldılar. Bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çekişmeli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyelerinden Ali Gürbüz (solda) ile Ertan Torunoğulları (sağda), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

