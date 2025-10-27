Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'te Fenerium'u Ziyaret Etti

Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 10. haftası öncesi Gaziantep'teki Fenerium mağazasında taraftar ve çalışanlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 15:11
Trendyol Süper Lig'in 10. haftası öncesi taraftar buluşması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, bir alışveriş merkezindeki Fenerium mağazasını ziyaret etti.

Burada taraftarlarla buluşan Saran, mağaza çalışanlarıyla da sohbet etti.

Sadettin Saran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her deplasmanda Fenerium mağazalarını ziyaret edeceklerini belirterek, "Biz markalarımızla gurur duyuyoruz. Sponsorlarımız da bizim büyük destekçilerimiz. Feneriumlarda daha güzel işler yapacağız." dedi.

