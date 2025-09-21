Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Sadettin Saran'a Tebrik

TFF, TBF ve Kulüpler Birliği'nden kutlama mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: Fenerbahçe Spor Kulübünde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik ederiz.

Kulüpler Birliği Vakfı paylaşımında, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın S.Sadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y. Koç'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Sayın Saran'ı telefonla arayarak başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik etti.