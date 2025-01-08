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Fenerbahçe Beko, 2024-2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Adayı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final adayları arasında yer aldı. Sezon ortası anketine göre öne çıkan takımlar arasında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:57
Fenerbahçe Beko, 2024-2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Adayı

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final Adayları Arasında

THY Avrupa Ligi'nde, takım genel menajerlerinin 2024-2025 sezonunda yapılan anket sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, Fenerbahçe Beko önemli Dörtlü Final adayları arasında gösterildi.

Öne Çıkan Takımlar

Organizasyonun internet sitesinde yer alan detaylara göre, Fenerbahçe Beko dışında, Panathinaikos AKTOR, Olympiakos ve Monaco da Dörtlü Final için güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

Sezonun En Değerli Oyuncuları

Bu sezonun en değerli oyuncusu ödülü için Kendrick Nunn (Panathinaikos AKTOR) ve TJ Shorts (Paris Basketbol) öne çıkarken, Paris Basketbol aynı zamanda en eğlenceli, en rahatsız edici ve sürpriz takım olarak da değerlendirildi.

Öne Çıkan İsimler

TJ Shorts, en iyi lider ve en dikkat çekici oyuncu oylamalarında birinci olarak dikkat çekiyor.

  • En İyi Başantrenör: Tiago Splitter (Paris Basketbol)
  • Kritik Anların En İyi Oyuncusu: Kendrick Nunn (Panathinaikos AKTOR)
  • En İyi Pasör: Facundo Campazzo (Real Madrid)
  • En Çok Transfer Edilmek İstenen Oyuncu: Mathias Lessort (Panathinaikos AKTOR) ve Theo Maledon (LDLC ASVEL)
  • En İyi Keskin Şutör: Andreas Obst (Bayern Münih)
  • En İyi Savunma Oyuncusu: Walter Tavares (Real Madrid)
  • En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Theo Maledon (LDLC ASVEL)
  • En İyi Yükselen Yıldız: Nadir Hifi (Paris Basketbol)
  • En İyi Sosyal Medya Hesabına Sahip Takım: Zalgiris
  • En İyi Sosyal Medya Hesabına Sahip Oyuncu: Chima Moneke (Baskonia)

Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final yolundaki başarısı, bu sezonun en heyecan verici gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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