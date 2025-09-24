Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez kazandı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko, lig ikincisi ve Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupanın sahibi oldu.

Maç özeti

Müsabaka boyunca çekişme vardı; sarı-lacivertliler karşılaşmayı 85-83'le tamamladı. Karşılaşma, tribün desteği ve tartışmalı anonslarla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin kupadaki konumu

Fenerbahçe, bu zaferle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, kupada 19. kez sahneye çıktı. Kulübün ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi 1989-1990 sezonunda Galatasaray'a karşı (95-86) geldi. Daha sonra 1990-1991'de TOFAŞ'ı 75-72, 1993-1994'te Efes Pilsen'i 85-74 yendi. 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen karşısında 79-77 ile tekrar zirveye çıkan Fenerbahçe, 2012-2013'te Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016'da Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017'de Banvit'i 75-64 mağlup ederek kupayı müzesine taşımıştı.

Beşiktaş rekabeti

Bu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki üçüncü finaldi ve Fenerbahçe üçüncü kez de galip ayrıldı. İki ekip geçen sezonda lig play-off finalinde (seri 4-1) ve Türkiye Kupası finalinde (104-81) karşılaşmıştı.

Sadettin Saran 3 gün sonra kupayı kazandı

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda 21 Eylül Pazar günü başkan seçilen Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra tribünden takımı izleyerek Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Saran, son düdükle birlikte oyuncuları saha kenarında tebrik etti.

Tribün olayları ve anonslar

Karşılaşmanın ilk anonsu 22. saniyede yapıldı; salon içinde patlayıcı sesleri nedeniyle hakemin talebiyle uyarı yapıldı. Maç içinde bir kez daha tribünlerin sakinliğe davet edilmesi ve son periyotta hakemlerin soyunma odasına gitmesi yaşandı. Emniyet güçleri, bazı Beşiktaş taraftarlarını tribünden çıkardı.

Zaman zaman dikkat çeken başka gelişmeler

Tarık Biberovic, ikinci yarıya mide rahatsızlığı nedeniyle devam edemedi; oyuncu ilk yarıda 5 dakika 38 saniye süre aldıktan sonra soyunma odasına gitti. Maçı protokol tribününde takip edenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yer aldı.

Eski yöneticiler ve kutlama

Fenerbahçe'den eski yönetici Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler maç boyunca saha kenarından karşılaşmayı izledi. Maçın ardından eski yöneticiler ve taraftarlarla birlikte kutlama yapıldı; başkan Sadettin Saran eski yöneticilerin yanına gelerek taraftarların alkışını aldı.

Beşiktaş'ın geçmişi

Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üçüncü kez finale çıkarken ikinci kez kupayı kazanamadı. Siyah-beyazlılar daha önce 1986-1987'de Karşıyaka'ya kaybetmiş, 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'e karşı zafer elde ederek ilk kez kupayı müzelerine götürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın geçmişi

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın geçmiş şampiyonları arasında Galatasaray, Efes Pilsen, Karşıyaka, Ülkerspor, Anadolu Efes ve Fenerbahçe gibi takımlar bulunuyor. Turnuvanın son yıllardaki şampiyonları listesinde 2023-2024 sezonunda Anadolu Efes, 2024-2025 sezonunda ise Fenerbahçe Beko yer aldı.

