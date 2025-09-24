Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı: 85-83'le Zafere Ulaştı

Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'de Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı; MVP Devon Hall seçildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:17
Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı: 85-83'le Zafere Ulaştı

Fenerbahçe Beko 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Sahibi Oldu

Geçen sezon Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası zaferlerinin ardından, Fenerbahçe Beko bir başarıya daha imza attı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Organizasyonda Fenerbahçe Beko, böylece tarihinde 8. kez kupayı kazandı. Oyuncuların ve teknik ekibin madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti. Kupayı ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na verdi.

Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran, kupa seremonisine kulübün eski yöneticisi ve eski basketbol şube sorumlusu Sertaç Komsuoğlu ile birlikte çıktı. Melih Mahmutoğlu'nun kupayı kaldırmasının ardından Saran, Mahmutoğlu'na kupayı Komsuoğlu'na vermesini iletti ve Komsuoğlu takım ile teknik ekibin coşkusuna ortak oldu.

En Değerli Oyuncu: Devon Hall

Müsabakanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall seçildi. Karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist ile tamamlayan ABD'li oyuncuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden takdim etti.

Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan, ikincilik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın elinden aldı.

