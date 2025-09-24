Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN — 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası Sahibi Fenerbahçe

Maç Özeti

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun 5-0'lık başlangıcıyla açıldı. Pota altında üstünlük kuran sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 14-4. Molanın ardından Beşiktaş GAİN'in üç sayılık isabetiyle skor 14-7'ye gelirken, ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 25-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Zizic'in basketiyle başlayan siyah-beyazlılara karşı Fenerbahçe Beko dış atışlarda etkili oldu. Baldwin, Jantunen ve Onuralp Bitim'in arka arkaya üçlükleriyle sarı-lacivertliler skoru 40-16'ya taşıdı. Beşiktaş GAİN savunmada toparlanıp 10-0lık seriyle farkı 14 sayıya indirdi: 40-26. İlk yarı sonunda skor 43-34 oldu.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, Hall ile dışarıdan, Jantunen ile pota altında etkili olarak farkı yeniden açtı ve üçüncü çeyreği 67-50 üstün tamamladı.

Son çeyrekte mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş GAİN'in 7-0lık geri dönüşüyle skor 69-59'a gelirken, Jantunen'in yeni bir üçlüğüyle Fenerbahçe arayı tekrar açtı. Tribünlerden gelen tezahürat sonrası yapılan anonslar üzerine hakemlerin soyunma odasına gidişi ve dönüşü oyunu duraksattı. Devamında Jantunen'in üçlüğüyle skor 75-59 oldu.

Siyah-beyazlılar pota altı ve serbest atışlardan buldukları sayılarla 10-0lık seri yakalayıp farkı 75-69'a indirdi. Maçın son iki dakikasına Fenerbahçe Beko 6 sayı önde girdi. Hall'ün üç sayısı skoru 80-71 yaptı ve Beşiktaş GAİN mola aldı.

Moladan sonra Vitto Brown ve Dotson'ın üçlükleri ile Lemar'ın pota altı sayılarıyla Beşiktaş GAİN, bitime 6 saniye kala farkı 2 sayıya düşürdü: 84-82. Son bölümde Fenerbahçe Beko kapanışta hata yapmayarak maçı 85-83 kazanıp kupayı kaldırdı.

Dikkat Çeken Oyuncular ve Anlar

Jantunen, Hall, Baldwin, Onuralp Bitim, Zizic, Berk Uğurlu, Vitto Brown, Dotson ve Lemar maç boyunca skor üretimi ve kritik anlarda etkili isimler oldular. Tribünlerin yoğun tezahüratı ve hakemlerin kısa süreli soyunma odasına gidişi maç atmosferini öne çıkaran anlar arasında yer aldı.

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, taraftarları selamladı.