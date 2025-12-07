Fenerbahçe Beko 87-64 ile Merkezefendi Basketbol'u Devirdi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta BSL 10. haftasında Merkezefendi Basketbol'u 87-64 yenerek ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:03
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Denizli ekibi Merkezefendi Basketbol'u 87-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

Maç özeti

1. Periyot: 20-14 (Merkezefendi Basketbol lehine). Devre: 38-38. 3. Periyot: 55-63 (Fenerbahçe lehine). Maçın son periyodunda Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak skoru belirledi.

Detaylar

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz, Emin Moğulkoç

Merkezefendi Basketbol

Vrenz Bleijenbergh 12, Samuel Griffin 17, Mahir Ağva 6, Kenneth Smith 2, Alen Omic 10, Ömer İlyasoğlu 8, Roko Badzim 4, Javontae Hawkins 3, , Emre Tanışan 2, Erbey Paltacı, Murat Kağan

Başantrenör: Zafer Aktaş

Fenerbahçe

Brandon Boston 21, Devon Hall 7, Talen Horton-Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 7, Nicolo Melli 2, Metecan Birsen 6, Melih Mahmutoğlu 16, Khem Birch 7, Armando Bacot 6, Wade Baldwin 4, Mert Ekşioglu, Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

