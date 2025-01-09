Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i Konuk Etti

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Almanya'nın ALBA Berlin takımını 90-73'lük skor ile mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının performansını değerlendirdi.

Jasikevicius’un Açıklamaları

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyum. Taraftarları ve oyuncuları tebrik ederim. Bazı zor dakikaları iyi oynadık. İlk ve son çeyreklerde savunmada iyi performans gösterdik. Ancak 2. ve 3. çeyreklerde savunma yaparken zorlandık. Fakat sonrasında iyi basketbol oynayıp maçı kazandık." şeklinde konuştu.

ALBA Berlin Cephesi

Maçın ardından ALBA Berlin'in başantrenörü Israel Gonzalez de Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi oynadılar. Fenerbahçe Beko'nun son 6 dakikada attığı tüm atışlar isabetliydi. Fenerbahçe, her şeyi çok iyi yaptı ve onları durduramadık." ifadelerini kullandı.