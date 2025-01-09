Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:22
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i Konuk Etti

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Almanya'nın ALBA Berlin takımını 90-73'lük skor ile mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının performansını değerlendirdi.

Jasikevicius’un Açıklamaları

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyum. Taraftarları ve oyuncuları tebrik ederim. Bazı zor dakikaları iyi oynadık. İlk ve son çeyreklerde savunmada iyi performans gösterdik. Ancak 2. ve 3. çeyreklerde savunma yaparken zorlandık. Fakat sonrasında iyi basketbol oynayıp maçı kazandık." şeklinde konuştu.

ALBA Berlin Cephesi

Maçın ardından ALBA Berlin'in başantrenörü Israel Gonzalez de Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi oynadılar. Fenerbahçe Beko'nun son 6 dakikada attığı tüm atışlar isabetliydi. Fenerbahçe, her şeyi çok iyi yaptı ve onları durduramadık." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi
2
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
3
Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Hafta Sonuçları ve Liderler
4
Galatasaray'dan PFDK Kararına Sert Tepki
5
Milli Atıcı Yusuf Dikeç, 'The Day Of The Jackal' Dizisinde Göz Doldurdu
6
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i 90-73 ile Geçti
7
Kasımpaşa'nın Gençleri Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Etti

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak