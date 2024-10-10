Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Deplasmanda Yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk oldu. Maç sonunda 83-78'lik skorla sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, önemli bir başarı elde etti.

Maçın Başlangıcı ve İlk Çeyrek

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan bu heyecan dolu karşılaşma, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Anadolu Efes, pota altında etkili olurken, Fenerbahçe Beko dış atışlardan başarılı sonuçlar aldı. Özellikle Colson'ın 14 sayı kaydettiği ilk çeyreği sarı-lacivertliler 27-21 önde tamamladı.

İkinci Çeyrek: Farkı Açma Hamlesi

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, üstün oyununu sürdürerek 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı; skor 31-21 oldu. Anadolu Efes ise 3 sayılık atışlarda zorlandığı bölümde, Fenerbahçe'nin 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkarmasına engel olamadı (38-23). Ev sahibi Anadolu Efes, son dakika çabalarına rağmen soyunma odasına 46-37 geride girdi.

Üçüncü Çeyrek ve Farkın Korunması

Üçüncü periyot başında Fenerbahçe Beko, dış atışlarla farkı tekrar 15 sayıya çıkararak, üstünlüğünü sürdürdü (52-37). Ancak Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunu ile farkı 8 sayıya indirdi ve son çeyreğe 60-51 geride girdi.

Dördüncü Çeyrek: Son Dakikalar''da Heyecan

Son çeyrekte Fenerbahçe, 33. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı (68-54). Ancak Anadolu Efes, Nwora ve Oturu ile üstünlüğüne karşılık vererek geri dönmeye çalıştı. 39. dakikada 11-0'lık bir seri yakalayarak skoru eşitledi (74-74). Fakat Fenerbahçe Beko, kritik dış atışlarla maçı 83-78'lik skorla kazanmayı başardı.

Diskalifiye Edilen Oyuncular

Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginlik sonucunda, Tarık Biberovic ile Elijah Bryant diskalifiye edildi. Tarık'ın kaydettiği basket sonrasında yaşanan fiziksel temas, hakemlerin müdahalesiyle son buldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Maçın üçüncü periyodunda yaşanan gerginliğin ardından Tarık Biberovic (sol2) ile Elijah Bryant (sağ2), diskalifiye edildi.