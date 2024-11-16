Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yarın Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Derbide Karşılaşıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek bu heyecan verici derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Maç Detayları

Müsabakayı, Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. Ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, haftaya 3. sırada giriyor. Ligin henüz kayıpsız devam eden başka bir takımı olan lacivert-beyazlı ekip ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu Sezonun Üçüncü Karşılaşması

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. İki takım, sezonun ilk sınavını Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda vermiş ve Anadolu Efes, bu maçı 83-82'lik skorla kazanarak kupayı elde etmişti. İkinci karşılaşma ise THY Avrupa Ligi'nde gerçekleşti. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapılan bu maçı sarı-lacivertliler, 83-78 ile kazanmıştır.

Tarihi Rekabet

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, tarihlerinde 211. kez karşılaşacak. İki takım arasında Türkiye Ligi'nde yapılan ilk maç, 12 Kasım 1978'de gerçekleşti ve bu maçı lacivert-beyazlı ekip 71-67'lik skorla kazandı. Genellikle ulusal organizasyonlarda yaşanan rekabet, 2006 yılında Fenerbahçe'nin Ülker ile birleşmesiyle Avrupa'ya taşındı.

Günümüze kadar Fenerbahçe ile Anadolu Efes, toplamda 210 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 121'ini lacivert-beyazlılar, 89'unu ise sarı-lacivertliler kazandı. Ligde yapılan 159 maçta ise Anadolu Efes'in galibiyet sayısı 94, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısı ise 65'tir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.