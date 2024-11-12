Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 Yenerek Öne Geçti

Fenerbahçe Beko'dan Önemli Galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bayern Münih ekibini 87-76 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın Gelişimi

Müsabaka, karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 6 dakikada konuk ekip 10-9 önde geçti. Ancak Bayern Münih, molanın ardından gerçekleştirdiği 6-0'lık seri ile farkı açarak ilk çeyreği 21-13 önde tamamlama başarısını gösterdi.

İkinci çeyreğe etkili bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Guduric ve Melli'nin sayılarıyla 11. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 17-21. Sertaç Şanlı'nın 14. dakikada attığı üçlük ile farkı 1 sayıya indiren Fenerbahçe, 15. dakikada Colson'un isabetiyle öne geçti: 25-23. Birch'in 17. dakikada yaptığı basketle farkı 29-23 yaparak, soyunma odasına 35-30 üstün girdi.

İkinci Yarının Başları

İkinci yarıya kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada Bayern Münih'in eşitliği sağlamasıyla durumu 37-37'ye getirdi. Ancak Hayes-Davis liderliğindeki sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya taşıdı: 47-41. Final periyoduna Fenerbahçe Beko, 67-58 önde girdi.

Son Çeyrek ve Galibiyet

Son çeyreğe Hayes-Davis'in basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere çıkararak 69-58 konumuna yükseldi. 35. dakikayı 78-64 önde geçen sarı-lacivertliler, kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve salondan 87-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da maçın yıldızı Nigel Hayes-Davis, kaydettiği 25 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.